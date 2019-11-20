Медведев призвал ликвидировать институт долевого строительства

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев призвал отказаться от института долевого строительства.

"Сейчас по линии партии "Единая Россия" нужно акцентировать внимание, чтобы таких случаев (проблем с обманутыми дольщиками - ИФ) больше вообще не возникало. Институт долевого строительства носит уникальный характер, существует только в нашей стране, это плохо. По-хорошему, нам нужно отказываться от долевого строительства на будущее", - сказал Медведев в среду на встрече по защите прав граждан.

Он пообещал "сориентировать коллег по правительству" также заняться этой темой. По словам премьер-министра, восстанавливать права дольщиков "непросто по понятным причинам".

В июле 2019 года вступил в силу пакет поправок в закон о долевом строительстве, предусматривающий переход застройщиков на схему финансирования с применением эскроу-счетов. Документ обязывает российских застройщиков работать по эскроу-счетам, на которых будут аккумулироваться средства граждан. Строительные компании не смогут пользоваться этими деньгами до окончания работ, их будут кредитовать банки. Власти рассчитывают, что переход на проектное финансирование позволит исключить появление новых обманутых дольщиков.