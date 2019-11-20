В школах Якутии каждый день будут исполнять гимн России

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - В Якутии введут практику ежедневного исполнения гимна России в школах. Такое поручение глава республики Айсен Николаев дал своей администрации и правительству, соответствующий указ уже опубликован.

Этим указом Николаев ставит главной целью госполитики в регионе воспитание гражданина как гармонично развитую и социально ответственную личность и патриота. Воспитание должно учитывать преемственность традиций, опираться на духовно нравственные ценности народов России, укреплять роль семьи, общества и государства в воспитании и сочетать при этом традиционную и цифровую среду развития личности, следует из документа.

Для этого, помимо ежедневного исполнения гимна России в школах, глава Якутии объявил о запуске проекта "Мы – будущее России" . Цель проекта - "создание новой модели организации сотрудничества государства, науки, общественных институтов и граждан в воспитании личности, цифровых ресурсов и социально значимого контента", поддержка инновационных форм профориентационной работы и профессионального развития.

Кроме того, в соответствии с указом в 2020 году в Якутии должен пройти гражданско-патриотический форум "Наше будущее – в России!" с участием общественников и представителей других регионов страны.

Николаев также рекомендовал Государственному собранию (Ил Тумэн) усовершенствовать законодательство в области духовно-нравственного и патриотического воспитания детей и молодежи.

В феврале 2015 года Минобразования Калужской области решило, что школьники в регионе будут учить гимн, исполнять его ежедневно перед первым уроком, а в школах раз в неделю будут проводиться линейки с исполнением гимна.

Позднее в том же году депутат от ЛДПР Максим Шингаркин внес в Госдуму проект федерального закона об обязательных еженедельных линейках в школах с исполнением гимна. Он указал в пояснительной записке, что на тот момент занятия в школах каждый день начинались с гимна в Костромской и Белгородской областях, раз в неделю гимн исполняли в школах Чечни, раз в месяц - в Ингушетии. Профильный думский комитет отклонил этот законопроект.