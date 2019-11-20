Объявленную в розыск россиянку задержали, заманив на фотоссесию

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудникам ГУФСИН по Свердловской области удалось задержать объявленную в федеральный розыск женщину, пригласив ее на фотосессию, сообщает пресс-служба ведомства.

В феврале 2019 года суд в Екатеринбурге назначил женщине 400 часов обязательных работ за незаконную покупку наркотиков, причем отбывать наказание она должна была, работая на Широкореченском кладбище.

Однако женщина обязательные работы прогуливала, на звонки инспектора не отвечала, дома ее тоже не было. В итоге в ноябре ее объявили в федеральный розыск.

Мониторинг интернета показал, что разыскиваемая женщина хочет стать моделью. Сотрудники отдела розыска ГУФСИН под видом сотрудников модельного агентства предложили устроить ей пробную фотосессию, и девушка с радостью согласилась. Однако в фотостудии ее ждали сотрудники отдела розыска оперативного управления, говорится в сообщении.

После задержания женщину доставили в отдел полиции, а затем в суд, который заменил назначенные ей ранее обязательные работы на два месяца лишения свободы.