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ФСБ задержала трех членов ИГ, вербовавших москвичей для переправки в Сирию

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - ФСБ России сообщила о задержании в Подмосковье трех членов запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство", которые занимались вербовкой москвичей и жителей области.

Как сообщили "Интерфаксу" в среду в центре общественных связей ФСБ, члены группы с 2014 года по настоящее время вербовали рекрутов и организовывали их переправку в Сирию для участия в боевых действиях в составе террористических групп, а также оказывали другое содействие террористической деятельности.

Дома у задержанных изъяли фальшивые деньги и поддельные паспорта, а также средства связи и электронные носители информации. Против них возбуждено уголовное дело.

ФСБ отмечает, что деятельность группировки удалось пресечь при взаимодействии с Росфинмониторингом, МВД и Росгвардией.

ФСБ Россия Исламское государство

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