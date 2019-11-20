ФСБ задержала трех членов ИГ, вербовавших москвичей для переправки в Сирию

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - ФСБ России сообщила о задержании в Подмосковье трех членов запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство", которые занимались вербовкой москвичей и жителей области.

Как сообщили "Интерфаксу" в среду в центре общественных связей ФСБ, члены группы с 2014 года по настоящее время вербовали рекрутов и организовывали их переправку в Сирию для участия в боевых действиях в составе террористических групп, а также оказывали другое содействие террористической деятельности.

Дома у задержанных изъяли фальшивые деньги и поддельные паспорта, а также средства связи и электронные носители информации. Против них возбуждено уголовное дело.

ФСБ отмечает, что деятельность группировки удалось пресечь при взаимодействии с Росфинмониторингом, МВД и Росгвардией.