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Эксперт по дорожной безопасности связала плохую успеваемость детей с тряской в авто

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Руководитель экспертного центра "Движение без опасности" Наталья Агре сообщила, что сильная тряска в автомобиле может являться одной из причин плохой успеваемости у школьников начальных классов.

"Такой казус - когда дети у нас поступают в первый, второй, третий класс, начинают учить стихи, плохо учиться. (...) Мы все детство ребенка болтали в автомобиле - при резком торможении по 20 раз по дороге в школу. А мозг - маленький, он практически потрясся столько раз", - сказала Агре в среду журналистам на пресс-конференции в подмосковном Красногорске, посвященной вопросам безопасности перевозки детей.

Она уточнила, что перевозить детей в автомобиле нужно максимально бережно, поскольку даже автоскресло не гарантирует сохранность жизни юного пассажира в ДТП с превышением скорости или при выезде на встречную полосу.

По словам руководителя экспертного центра по дорожной безопасности, при покупке детского автокресла необходимо проверять сертификат продукции, а также обращать внимание на результаты краш-тестов.

Наталья Агре Движение без опасности

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