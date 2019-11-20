Путин стал самым цитируемым спикером первого дня форума "Россия Зовет!"

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин возглавил рейтинг упоминаемости персон в рамках первого дня XI ежегодного инвестиционного форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!", подсчитали аналитики системы управления репутацией "СКАН" "Интерфакса".

По состоянию на 17:00 среды за первый день форума вышло почти три тысячи новостей. Самое активное СМИ по освещению форума – агентство "Интерфакс", журналисты агентства выпустили больше 350 новостей. На втором месте – ТАСС, 320 заметок. В топ-10 кроме агентств вошли "Вести Экономика" с 50 новостями.

Основные информационные поводы форума:

Сюжет Число перепечаток Идеи пересмотра "Минска-2" неприемлемы и контрпродуктивны - Путин 937 Путин назвал Зеленского симпатичным человеком, с которым у него нет отношений 102 Орешкин и Силуанов поспорили с Кудриным из-за расходов бюджета 95 Реализация нацпроектов набирает скорость, расходы приходят в норму - Кудрин 77 Путин считает, что результаты распада СССР оказались хуже самых негативных ожиданий 62 Орешкин отказался считать приватизацию методом наполнения бюджета 46 ВТБ и Дом.РФ проведут крупнейший выпуск ипотечных облигаций в 2020 году 37 Зеленский искренне хочет улучшить ситуацию в Донбассе, считает Путин 34 Минэкономразвития постарается обеспечить рост экономики РФ в 2020 г не менее 2% - Орешкин 27 ПРАВКА: Государство не вмешивается в деятельность "Роснефти" - Путин

/В третьем абзаце уточняется, кто задавал вопрос президенту. Правильно - "участник форума"/ 27

Топ спикеров форума и самые популярные цитаты:

Персоны и самые популярные цитаты Количество упоминаний Путин Владимир Владимирович, президент РФ: "К сожалению, об этом публично говорят в самих Соединенных Штатах, допустим. Целью их является не сбалансированность международных экономических отношений, а главная стратегическая цель - сдерживание развития Китая, сдерживание развития России. Мне думается, что это такая ошибка, очень серьезная, глубинная, которая подрывает даже позиции тех, кто инициирует политику подобного рода". ТАСС, "Попытки сдержать развитие КНР и РФ являются элементом недобросовестной конкуренции – Путин" 2023 Силуанов Антон Германович, первый вице-премьер, глава министерства финансов: "Мы более жестко стали относится к тратам из бюджета. Если раньше были разрешены авансы - выпулил деньги в капитал и забыл про них, то сейчас Казначейство каждый рубль отслеживает, и просто так получить бюджетный рубль невозможно". РИА Новости, "Орешкин и Силуанов поспорили с Кудриным из-за расходов бюджета" 404 Орешкин Максим Станиславович, глава Минэкономразвития РФ: "Сколько ни занимайся структурными реформами, реформами на стороне предложения. Важно, чтобы и совокупный спрос соответствовал потенциальному уровню. У нас по этому году мы видим, что инфляция окажется ближе к 3%. Это гораздо ниже, чем ожидания, которые были у ЦБ, которые были у нас. Это означает, что мы в целом по этому году определенный объем совокупного спроса недополучили". РИА Новости, "Инфляция в России по итогам 2019 года будет ближе к 3% - Орешкин" 347 Костин Андрей Леонидович, глава ВТБ: "С точки зрения пруденциального надзора и стабильности банковского сектора я все равно считаю, что слишком много банков и их количество, естественно, будет сокращаться по мере введения новых требований к капиталу, снижения доходности, роста издержек, может быть даже связанных с цифрой", ТАСС, "Количество банков в РФ продолжит сокращаться по мере введения новых требований ЦБ – Костин" 257 Кудрин Алексей Леонидович, глава Счетной палаты РФ: "Нацпроекты уже набирают скорость. Конечно, начало года - период формирования проектов, формирования новых объектов, расписывания по мероприятиям. Сейчас этот период завершился, сейчас, конечно, расходы уже приходят к какой-то норме. Может быть все, что запланировано, не успеется, перейдет на следующий год. В этом смысле я не считаю, что это какая-то очень острая проблема". ТАСС, "Реализация нацпроектов набирает скорость, расходы приходят в норму – Кудрин" 254 Осеевский Михаил Эдуардович, глава "Ростелекома": К компании "уже стоит очередь из банков, желающих предоставить кредит для проведения этой сделки". ТАСС, "ВТБ готов предложить "Ростелекому" финансирование сделки по покупке Tele2" 98 Дмитриев Кирилл Александрович, гендиректор РФПИ: "Мы видим значимый интерес со стороны инвесторов ОАЭ, Саудовской Аравии к этому проекту", - сказал он. Дмитриев отметил, что "Арктик палладий" - пример крайне перспективного для России проекта, который показывает высокую доходность, и при этом создает много рабочих мест. "Мы безусловно считаем, что это очень интересный, очень перспективный проект, фактически самый крупный платиноидный проект в мире. Очень важно, что используется существующая инфраструктура "Норникеля", что позволяет резко снизить затраты на строительство новой инфраструктуры". ТАСС, "РФПИ видит интерес инвесторов из ОАЭ и Саудовской Аравии к проекту "Арктик палладий"" 73 Плутник Александр Альбертович, генеральный директор ДОМ.РФ: "Развитие рынка ипотечных облигаций будет способствовать росту конкуренции среди ипотечных банков и достижению целевых показателей национального проекта "Жилье и городская среда", предусматривающего снижение ставки по ипотеке ниже 8%. Инструмент секьюритизации позволит банкам нарастить объем выдачи ипотечных кредитов и сделать покупку жилья доступнее для людей. Ожидаем, что крупнейший рыночный выпуск с Банком ВТБ станет одним из ключевых событий для рынка ипотеки и ипотечных облигаций в России". Интерфакс, "Банк ВТБ и ДОМ.РФ готовят выпуск ипотечных облигаций до 300 млрд рублей" 67 Алекперов Вагит Юсуфович, глава ПАО "Лукойл": "Буровая стоит". Интерфакс, "ЛУКОЙЛ начал бурение еще одной скважины на шельфе Румынии" 67 Песков Дмитрий Сергеевич, пресс-секретарь президента РФ: "Сегодня будет встреча с патриархом Кириллом. Президент поздравит патриарха Кирилла с днем рождения, это будет в патриарших палатах Большого кремлевского дворца. Возможно будут еще встречи с участием патриарха Кирилла, мы информируем вас об этом". ТАСС, "Путин проведет встречи с патриархом Кириллом, главой Дагестана и министром культуры" 33

СКАН - система управления репутацией, создана ведущим российским информационным агентством "Интерфакс". Предназначена для менеджеров по коммуникациям и PR, специалистам по безопасности и оценке рисков.

Система анализирует материалы СМИ, оповещает о публикациях в момент их выхода, формирует визуальные аналитические отчеты по любым запросам; показывает связи между компаниями, людьми и событиями; позволяет прогнозировать репутационные и экономические риски, связанные с партнерами и контрагентами, решает другие задачи различного уровня сложности, связанные с медиааналитикой. В настоящее время СКАН насчитывает более 40 тыс. источников. Ежедневно в базу данных СКАН поступает более 300 тыс. публикаций.