Майнера из Артема будут судить за пожар, уничтоживший семь квартир

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Артемовский городской суд рассмотрит дело владельца майнинговой фермы, которая стала причиной пожара, уничтожившего семь квартир. Ущерб по делу следствие оценило в 53 млн рублей, сообщила представитель МВД Ирина Волк.

Майнеру вменяют уничтожение имущества по неосторожности.

По версии следствия, он провел незаконную перепланировку на чердаке рядом со своей квартирой и обустроил там ферму для майнинга криптовалюты. Оборудование он подключил не менее чем к 15 блокам питания. В феврале 2018 года на чердаке произошло короткое замыкание. Огонь распространился на крышу дома и на квартиры. В результате полностью выгорели семь квартир общей стоимостью 30 млн рублей, а также было повреждено общедомовое имущество стоимостью свыше 23 млн рублей.

Следствие считает, что майнер заметил пожар и скрылся, не сообщив о возгорании в экстренные службы.