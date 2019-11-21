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В Костроме кадетский корпус закрыли после массового отравления

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - В Костроме кадетский корпус закрыли до 24 ноября после массового отравления учащихся, сообщили в департаменте образования и науки региона.

По данным чиновников, 21 ноября утром 25 кадетов сказали, что плохо себя чувствуют. У 14 из них проявились признаки пищевого отравления. Их сняли с занятий и передали родителям для лечения.

Училище закрыли на дезинфекцию всех помещений. Источник отравления ищут, пока неясно, была ли это вирусная инфекция или отравление от некачественной еды. Продукты из столовой отправили на экспертизу.

Есть версия, что кадеты могли отравиться йогуртом, который ели в среду.

Кострома кадетский корпус

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