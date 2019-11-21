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Полиция Иркутска получила вызов в связи с гулявшим в снегу дикобразом

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - В Иркутске сотрудница банка по пути на работу в четверг заметила в снегу белого дикобраза и сняла его на видео. Об этом сообщил телеканал "Вести. Иркутск".

Это было около 7 утра по местному времени рядом с торговым центром "ЯркоМолл".

Женщина решила, что нужно лучше высыпаться, но все же позвонила в полицию. Там ей сначала не поверили, но все же выслали наряд по вызову.

Прибыв на место, полицейские обнаружили, что дикобраза уже поймали владельцы. Животное сбежало из передвижного зоопарка, который временно расположился в торговом центре, сообщили в пресс-службе ГУВД Иркутской области агентству "Байкал 24".

Иркутск МВД Яркомолл

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