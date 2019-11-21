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Штрафы для мессенджеров за повторные нарушения вырастут в два раза, до 2 млн руб.

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Госдума в четверг приняла в третьем окончательном чтении закон, который вводит штрафы до 2 млн рублей за повторное нарушение мессенджерами законодательства об информационных технологиях.

Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) дополняется новой нормой о наказании за повторное нарушение "организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями" федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Штраф предлагается установить для граждан в размере от 5 до 10 тысяч рублей; для должностных лиц - от 50 до 70 тысяч рублей; на юридических лиц - от 1 до 2 миллионов рублей.

В настоящее время установлены штрафы для граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей; для должностных лиц - от 30 до 50 тысяч рублей; для юридических лиц - от 800 тысяч до 1 миллиона рублей. Повышенного штрафа за повторное правонарушение не предусмотрено.

Новым законом также вводится повышенное наказание за повторный отказ уведомить властей о запуске почтовых программ и мессенджеров, штраф предлагается установить в размере до 1 млн рублей.

За это нарушение граждан будут штрафовать на сумму от 5 до 10 тысяч рублей; должностных лиц - от 50 до 100 тысяч рублей; юридических лиц - от 500 до 1 миллиона рублей.

Госдума

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