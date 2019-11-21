Поиск

Дума повысила штрафы для YouTube за показ контента незарегистрированных телеканалов

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о штрафах для аудиовизуальных сервисов (типа YouTube) за повторное распространение в России телеканалов, не зарегистрированных в качестве СМИ, или каналов, вещание которых прекращено. Штрафы составят до 1 млн рублей.

В частности, закон вводит штрафы за повторное распространение сервиса "телеканала, телепрограммы, зарегистрированных в качестве средства массовой информации, после принятия решения о прекращении или приостановлении вещания телеканала или телепрограммы в установленном порядке".

Для граждан штрафы установлены в пределах от 10 000 до 20 000 рублей, для должностных лиц - от 100 000 до 200 000 рублей, для юридических лиц - от 700 000 до 1 млн рублей.

Сейчас закон предусматривает штрафы за такое нарушение от 5000 рублей для граждан и до 700 000 рублей для юрлиц. Штрафы за повторное правонарушение не установлены.

Штрафы для владельцев аудиовизуальных сервисов за повторное распространение вредной для детей информации составят до 1 млн рублей, следует из принятых поправок.

Госдума YouTube

Новости

Путин счел чушью медсправки для водителей за 5 тыс. рублей при МРОТ в 11 тыс.

Российские силовые ведомства получили право сбивать беспилотники

Российские силовые ведомства получили право сбивать беспилотники

Минздрав отсрочил введение новых правил медосмотра для водителей

Минздрав отсрочил введение новых правил медосмотра для водителей

Дума приняла закон об предустановке российского софта на электронику

Дума приняла закон об предустановке российского софта на электронику

Госдума отменила ограничения по возрасту для ректоров МГУ и СПбГУ

Госдума приняла закон о списании долга по зарплате с работодателя без суда

Госдума приняла закон о списании долга по зарплате с работодателя без суда

В Кремле не видели видео о жестокости предполагаемых бойцов ЧВК в Сирии

В Кремле не видели видео о жестокости предполагаемых бойцов ЧВК в Сирии

В МВД назвали безусловной угрозой лекарства, подобные "Фризиуму"

В МВД назвали безусловной угрозой лекарства, подобные "Фризиуму"

ФСБ отвергла претензии Украины по поводу унитазов на возвращенных кораблях

Минтранс собрался повысить скоростной режим на нескольких трассах весной 2020 года

Минтранс собрался повысить скоростной режим на нескольких трассах весной 2020 года
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');