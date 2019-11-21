Дума повысила штрафы для YouTube за показ контента незарегистрированных телеканалов

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о штрафах для аудиовизуальных сервисов (типа YouTube) за повторное распространение в России телеканалов, не зарегистрированных в качестве СМИ, или каналов, вещание которых прекращено. Штрафы составят до 1 млн рублей.

В частности, закон вводит штрафы за повторное распространение сервиса "телеканала, телепрограммы, зарегистрированных в качестве средства массовой информации, после принятия решения о прекращении или приостановлении вещания телеканала или телепрограммы в установленном порядке".

Для граждан штрафы установлены в пределах от 10 000 до 20 000 рублей, для должностных лиц - от 100 000 до 200 000 рублей, для юридических лиц - от 700 000 до 1 млн рублей.

Сейчас закон предусматривает штрафы за такое нарушение от 5000 рублей для граждан и до 700 000 рублей для юрлиц. Штрафы за повторное правонарушение не установлены.

Штрафы для владельцев аудиовизуальных сервисов за повторное распространение вредной для детей информации составят до 1 млн рублей, следует из принятых поправок.