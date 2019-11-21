ЕСПЧ обязал РФ выплатить 80 тыс. евро мигрантам, просившим политического убежища

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что Россия обязана выплатить 80 тысяч евро трем иностранцам, которые получили отказ в политическом убежище и находились в транзитной зоне международного аэропорта Шереметьево, говорится в пресс-релизе ЕСПЧ.

Согласно постановлению ЕСПЧ, Россия нарушила европейскую Конвенцию о защите прав человека и основных свобод в отношении мигрантов.

В пресс-релизе, распространенном в четверг, сообщается, что мигранты не имели доступа к местам приготовления пищи и душевым и провели в аэропорту от пяти до 21 месяца.

Отмечается, что в транзитной зоне аэропорта находились четверо беженцев, однако ЕСПЧ признал, что международная защита была необходима троим из них.

По данным пресс-релиза, граждане Ирака, Сомали, Сирии и частично признанного государства Палестина обратились в 2015 году за получением в России статуса беженцев. Однако пограничные органы отказали им во въезде на территорию РФ.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) помогло гражданам Ирака и Сирии переселиться в Данию и Швецию в марте 2016 года, палестинец отправился в Египет в феврале 2016 года, в то время как гражданин Сомали пробыл в Шереметьево до марта 2017 года.