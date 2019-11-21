В алтайском городе Яровое ввели режим ЧС из-за проблем с теплом в -27

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Режим ЧС введен в городе Яровое Алтайского края с 22 ноября, там вышла из строя единственная ТЭЦ. В четверг в Алтайском крае похолодало до минус 27 градусов.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре регионального правительства, отстранена от работы теплоснабжающая организация, по вине которой не работает ТЭЦ. После отстранения ООО "ЯТЭК" теплоснабжение города передано МУП "ЯТЭК"

Ранее СУ СКР по Алтайскому краю начало проверку в Яровом в связи с регулярными перебоями с подачей тепла. По данным следствия, с начала отопительного сезона 2019 года и по настоящее время в городе регулярно происходят перебои в теплоснабжении не только многоквартирных жилых домов, но и социально-значимых объектов.

По данным местных властей, завозимый собственником ТЭЦ уголь имеет высокое содержание влаги и смерзается при низких температурах, ситуация осложняется изношенностью оборудования ТЭЦ.

Как сообщили в пресс-центре правительства региона, температура в квартирах и социальных объектах Ярового уже в течение нескольких суток ниже 18 градусов.

26 октября в городе Яровое из-за аварии была остановлена единственная ТЭЦ, в результате чего без тепла остались жители 118 многоквартирных домов. Впоследствии отремонтированные котлы были запущены, а власти заявили о восстановлении теплоснабжения.