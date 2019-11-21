Бизнесменов помещают в СИЗО для получения признательных показаний, утверждает Титов

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РФ Борис Титов в четверг посетил в следственном изоляторе пятерых бизнесменов, арестованных по обвинению в совершении экономических преступлений, и отметил, что нахождение их в СИЗО является средством давления следствия.

"Помещение предпринимателей в СИЗО продолжает оставаться серьезной проблемой, несмотря на неоднократно высказанную позицию президента. Следствие, вместо того чтобы нормально вести сбор доказательств, предпочитает добиваться признания вины и особого порядка. А СИЗО в этом очень помогает, всем обвиняемым предлагается другая мера пресечения, если они признают вину", - сказал Титов по итогам посещения изолятора №5 УФСИН Москвы.

По его словам, находящемуся под арестом гендиректору и акционеру АО "Т-Платформа" Всеволоду Опанасенко не раз предлагали признать вину, дав показания на сотрудника МВД, который проходит вместе с ним по делу.

"Ему предлагалось признать вину и пойти (в суд) в особом порядке. Он отказался. Сказал, что никогда в жизни не признает то, чего не было. То есть СИЗО в данном случае является инструментом давления, а не создания условий для объективного расследования", - рассказал Титов.

При этом бизнес-омбудсмен назвал обвинение Опанасенко непонятным и надуманным. По его словам, "все вопросы о возможной коррупции в настоящее время сняты, таких подозрений уже нет". Кроме того, утверждает Титов, все компьютеры, поставленные "Т-Платформами" МВД, работают, экзамены на знание ПДД на них принимают, их никто возвращать не собирается, а все закупки со стороны "Т-Платформ" проводились по постановлению правительства РФ.

"Закупки велись в рамках правительственной программы по поддержке отечественных производителей процессоров. Его компания - единственный в России производитель суперкомпьютеров, а сейчас компанию рушат. Счетная палата РФ проводила проверку ее деятельности, из оборота в 7 млрд рублей (только по контрактам с государством) вопросы появились только в отношении 24 млн руб. Сейчас ФНС проверяет как головную, так и дочерние компании, и отчет по запрошенным материалам занимает уже 6,5 тыс. листов. В результате ранее успешная компания в этом году выходит в убыток", - резюмировал бизнес-омбудсмен.

Басманный суд Москвы в конце марта заключил Опанасенко под стражу по обвинению в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями (ч. 4 ст. 33 - ч. 3 ст. 285 УК РФ).

Также под арест был отправлен начальник управления связи департамента информационных технологий связи и защиты информации МВД России Александр Александров.

По версии следствия, Опанасенко решил получить преимущественные условия при заключении госконтракта, для чего склонил Александрова к совершению преступления. При этом, по версии следствия, Александрову якобы было известно, что поставляемое "Т-Платформами" оборудование не соответствует по техническим характеристикам оборудованию, необходимому для нужд МВД.

Сумма госконтракта более 350 млн. рублей была квалифицирована как ущерб, нанесенный государству.