Лидер "Яблока" заявила в полицию об угрозах убийством депутату из Екатеринбурга

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Лидер партии "Яблоко" Эмилия Слабунова написала заявления в МВД и прокуратуру Свердловской области о том, что семье и помощнице депутата Екатеринбургской городской думе пришли угрозы убийством. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Киселев возглавляет в городском парламенте фракцию "Яблока". Он выступал против строительства храма святой Екатерины в сквере у Драмтеатра, участвовал в акциях протеста в сквере, а затем вошел в рабочую группу, которая готовила опрос о новой площадке для этой стройки.

20 ноября он сообщил, что его помощница, теща и жена получили звонки с угрозами убийства и насилия "за храм", а его теща получила SMS о том, что Киселева и его семью убили.

"Несколько минут тому назад прошли три звонка. Моей помощнице, теще и жене. Все три звонка с угрозами убийства, насилия и "советом" - брать детей и валить из города. Звонки с одного и того же телефона. Одним голосом. Называют имена детей, то есть все не просто так", - написал Киселев в фейсбуке.

Теще политика прислали смс-сообщение о том, что Киселева и его семьи нет в живых. "Звучат слова - "за храм", но слово "храм" произносится равнодушно. Возможно, что для прикрытия. В фонд "Святой Екатерины" мы сразу сообщили, что их, возможно, подставляют", - рассказал он.

Помощница политика и он сам пожаловались в полицию 20 ноября.

В "Яблоке" уверены, что содержание сообщений с угрозами не вызывает сомнения в том, что они связаны с "осуществлением Киселевым своего общественного долга как депутата городского парламента".