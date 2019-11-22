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Камчатское отделение "Яблока" открывается после 10-летнего перерыва

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Камчатское региональное отделение партии "Яблоко" возобновит свою работу после десятилетнего перерыва, это будет 78-е отделение партии в стране, сообщает в пятницу пресс-служба партии.

"23 ноября в Петропавловске-Камчатском состоятся выборы председателя регионального отделения "Яблока" в Камчатском крае, - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на выборы приедет заместитель председателя партии Николай Рыбаков.

"Политик встретится со сторонниками партии и поговорит с ними об участии в выборах, целях и задачах партии, привлечении новых членов, перспективах развития "Яблока" в регионе", - сказано в сообщении.

Камчатка

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