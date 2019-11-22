Шесть автомобилей, в том числе два автобуса, сгорели в гараже в центре Иркутска

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Крупный пожар утром в пятницу произошел в гаражном боксе на улице Горной в центре Иркутска, погибших и пострадавших нет, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил около 8:00 по местному времени от сторожа гаража. Внутри находилось семь единиц техники, в том числе два пассажирских автобуса и два микроавтобуса "Газель", а также более 20-ти комплектов покрышек.

"Из здания эвакуировали четыре газовых баллона и легковой автомобиль. Основные силы пожарных были брошены на ликвидацию открытого горения шести единиц техники и защиту соседних гаражных боксов, где размещалось более десяти единиц техники, включая топливозаправщик", - говорится в сообщении

В течение 20 минут пожар был ликвидирован. Площадь горения составила 100 кв. метров.

На месте работали четыре единицы пожарной техники и 16 человек личного состава.

"Сотрудниками полиции для обеспечения работы пожарных было перекрыто движение автомобильного транспорта на улицах Партизанской и Горной", - отмечается в сообщении.

Причина пожара устанавливается.