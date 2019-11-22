Нелегалы из Эфиопии задержаны в Приамурье возле российско-китайской границы

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Два гражданина Эфиопии нарушили российско-китайскую границу и были задержаны с признаками обморожения в районе Благовещенска Амурской области, сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Амурской области.

"Два гражданина Эфиопии (оба 1997 года рождения) в поисках лучших условий жизни нарушили государственную границу и были задержаны пограничным нарядом районе села Верхнеблаговещенское", - говорится в сообщении.

Медицинское обследование выявило у задержанных молодых людей признаки обморожения, они направлены на стационарное лечение.

В настоящее время проводится разбирательство, по результатам которого будет принято процессуальное решение.