Поиск

Сорок человек эвакуировали во Владивостоке из-за задымления в спорткомплексе

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Сильное задымление стало причиной эвакуации нескольких десятков человек во Владивостоке из здания, в котором располагается спорткомплекс.

Пресс-служба Главного управления МЧС по Приморскому краю сообщила, что в 11:35 на пульт пожарной охраны города Владивосток поступило сообщение о задымлении в цокольном помещении в здании по адресу Партизанский проспект, 44.

"Внутри помещения наблюдалось сильное задымление. В превентивных целях из здания было эвакуировано 40 человек", - говорится в сообщении.

Возгорание, площадь которого составила 1 кв. метр, оперативно потушили, пострадавших нет.

По информации справочных сайтов, в здании по этому адресу, расположен спортивный комплекс. В приемной спорткомплекса подвердили, что произошло задымление, в пятницу он начнет работать с 14:00 (7:00 по Москве).

Приморье

Новости

Водителям общественного транспорта будут проводить телемедицинские осмотры до и после смены

Роспотребнадзор проконсультирует россиян по профилактике ВИЧ-инфекции

Роспотребнадзор проконсультирует россиян по профилактике ВИЧ-инфекции

Военкомат выявлял склонности к суициду у устроившего стрельбу в Приамурье студента

Военкомат выявлял склонности к суициду у устроившего стрельбу в Приамурье студента

Легковой автомобиль врезался в пассажирский поезд на севере Сахалина

Взрыв на полигоне под Архангельском

Путин заявил, что погибшие под Северодвинском создавали не имеющее аналогов оружие

Путин заявил, что погибшие под Северодвинском создавали не имеющее аналогов оружие

Летевший из Екатеринбурга в Москву самолет экстренно сел в Казани

Что произошло за день: четверг, 21 ноября

Врач, одобрившая новый порядок медосмотра водителей, уволилась

Проверять водителей на наркотики при получении прав начнут с июля 2020 года

Проверять водителей на наркотики при получении прав начнут с июля 2020 года

Бывшему топ-менеджеру "Интер РАО" Карине Цуркан предъявили обвинение в шпионаже

Бывшему топ-менеджеру "Интер РАО" Карине Цуркан предъявили обвинение в шпионаже
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');