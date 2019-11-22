Сорок человек эвакуировали во Владивостоке из-за задымления в спорткомплексе

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Сильное задымление стало причиной эвакуации нескольких десятков человек во Владивостоке из здания, в котором располагается спорткомплекс.

Пресс-служба Главного управления МЧС по Приморскому краю сообщила, что в 11:35 на пульт пожарной охраны города Владивосток поступило сообщение о задымлении в цокольном помещении в здании по адресу Партизанский проспект, 44.

"Внутри помещения наблюдалось сильное задымление. В превентивных целях из здания было эвакуировано 40 человек", - говорится в сообщении.

Возгорание, площадь которого составила 1 кв. метр, оперативно потушили, пострадавших нет.

По информации справочных сайтов, в здании по этому адресу, расположен спортивный комплекс. В приемной спорткомплекса подвердили, что произошло задымление, в пятницу он начнет работать с 14:00 (7:00 по Москве).