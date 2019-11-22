Новорожденного ребенка выбросили из окна многоэтажки во Владивостоке

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Жительница Владивостока подозревается в убийстве своего новорожденного ребенка, которого, как полагает следствие, она выбросила из окна многоэтажного дома, сообщила пресс-служба Следственного управления СКР по Приморскому краю.

"В пятницу возле дома на улице Часовитина в городе Владивостоке обнаружено тело новорожденного ребенка с травмами, характерными для падения с высоты. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.

По подозрению в совершении преступления задержана 37-летняя мать ребенка.

По версии следствия, подозреваемая, находясь в квартире на восьмом этаже в квартире умышлено бросила ребенка в открытое окно. Ребенок упал с высоты 30 метров.