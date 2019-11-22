Неизвестные с травматикой ограбили мужчину на 30 млн рублей у аэропорта Екатеринбурга

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - На привокзальной площади аэропорта Екатеринбурга "Кольцово" неизвестные похитили у 22-летнего мужчины 30 млн рублей и уехали на машине. О нападении, не называя сумму ущерба, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых.

Это произошло вечером 21 ноября. У напавших было травматическое оружие.

"Десятку", на которой подозреваемые уехали, нашли сгоревшей рядом с остановкой "Тубдиспансер" в Кировском районе, сообщило региональное издание "E1.ru". Горелых допустил, что машина могла быть в угоне.

Пострадавшего доставили в 36-ю горбольницу с огнестрельным ранением ягодицы, сообщил источник Е1.RU в правоохранительных органах.