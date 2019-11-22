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В Джанкое ветром сорвало крышу со школы

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - На севере Крыма в Джанкое со школы №7 ветром сорвало крышу. Никто не пострадал, крыша была сорвана частично, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Это произошло в ночь на пятницу.

22 ноября в школе отменили уроки, сообщили в администрации Джанкоя.

Крымчане пишут в соцсетях, что ночью был сильный ветер, он повалил несколько деревьев и ограждений, вызвал отключение электричества в некоторых селах. По данным МЧС, помощь спасателей никому не понадобилась.

Накануне в Крыму распространили на два дня штормовое предупреждение из-за сильного ветра с порывами до 25 метров в секунду.

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