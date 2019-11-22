В Джанкое ветром сорвало крышу со школы

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - На севере Крыма в Джанкое со школы №7 ветром сорвало крышу. Никто не пострадал, крыша была сорвана частично, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Это произошло в ночь на пятницу.

Сильный ветер минувшей ночью сорвал честь крыши со школы в Джанкое pic.twitter.com/rswCea1qkZ — Крыминформ (@crimeainform) November 22, 2019

22 ноября в школе отменили уроки, сообщили в администрации Джанкоя.

Крымчане пишут в соцсетях, что ночью был сильный ветер, он повалил несколько деревьев и ограждений, вызвал отключение электричества в некоторых селах. По данным МЧС, помощь спасателей никому не понадобилась.

Накануне в Крыму распространили на два дня штормовое предупреждение из-за сильного ветра с порывами до 25 метров в секунду.