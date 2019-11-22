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Прокуроры зафиксировали рост насилия в армии РФ со стороны командиров

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - В Главной военной прокуратуре (ГВП) заявили о росте преступлений насильственного характера со стороны командиров в отношении подчиненных, с начала года по этой причине пострадали 100 военнослужащих.

Заместитель главного военного прокурора Сергей Скребец в ходе выступления в Совете Федерации в пятницу рассказал, что хотя уровень преступности в войсках в 2019 году в целом стабилизировался, отмечается рост преступлений, связанных с насилием, посягательством на военное имущество, хищением бюджетных средств.

По его словам, насилие в армии зачастую связано с тем, что младшие и старшие командиры нарушают базовые требования воинских уставов. Как показывает практика, эта категория командиров еще не избавилась от привычки контролировать подчиненных с помощью кулаков, констатировал Скребец.

Он уточнил, что большинство уличенных в рукоприкладстве командиров объясняют свои действия тем, что им якобы не хватает уставных полномочий для поддержания порядка среди солдат.

"Но в действительности одной из причин насилия является отсутствие твердых навыков работы с подчиненными, которые в том числе обусловлены недостатком профессиональной подготовки курсантов военных училищ", - подчеркнул заместитель главного военного прокурора.

Главная военная прокуратура Сергей Скребец Совет Федерации

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