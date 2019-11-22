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В здании журфака МГУ задержали мужчину с пистолетом и ножом

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Полицейские задержали мужчину, который пытался проникнуть на территорию столичного университета с ножом и пистолетом.

В главном управлении МВД Москвы сообщили, что сотрудники службы безопасности остановили на посту охраны одного из ВУЗов мужчину в неадекватном состоянии, у которого при себе был складной нож и пневматический пистолет. По словам мужчины, он направлялся на лекцию военной кафедры.

В МВД сообщили, что полицейские доставили мужчину в местный отдел полиции и там вызвали ему специалистов неотложной психиатрической помощи.

По факту инцидента проводится проверка.

Раннее в СМИ сообщалось, что неизвестный мужчина проник в МГУ с ножом.

Между тем в Telegram-канале "Первый университетский - МГУ имени Ломоносова" сообщили, что инцидент произошел на журфаке МГУ, на лекции первого курса по экономике. Преподавателю отправили записку, в которой говорилось, что в аудитории находится мужчина с ножом. Его убедили покинуть аудиторию, на входе его ждала охрана.

Со слов одной из студенток, преподаватель "начертил на доске схему "спрос-предложение", так он с последнего ряда очень медленно спустился, чтобы это сфоткать". На просьбу преподавателя сесть, мужчина ответил "Не садитесь, а присаживайтесь, сесть я еще успею".

Позднее пресс-секретарь журфака МГУ Дарья Фомина сообщила агентству, что никто не пострадал. "Служба безопасности сработала оперативно, будет проведена служебная проверка с выяснением всех обстоятельств инцидента. По той информации, что у меня есть сейчас, мужчина прошел в здание факультета по служебному удостоверению, сказав, что идет на военную кафедру. Тем не менее, он пришел на лекцию к первокурсникам, откуда его забрали сотрудники службы безопасности и вызвали полицию".

"Лекцию у первого курса вел строгий преподаватель, к которому просто так не зайдешь. Но паники не было, ажиотажа не было. Нож и пистолет нашли у него оперативники - он ими не размахивал. У студентов первого курса сегодня посвящение в студенты, я думаю, они этот день надолго запомнят", - отметила собеседница агентства.

Москва

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