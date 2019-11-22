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Золотов и Володин обсудили увеличение срока перерегистрации оружия до восьми лет

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - В России могут увеличить срок перерегистрации оружия с пяти до восьми лет, если владелец не нарушает правила его хранения и использования. Возможность принятия таких поправок обсудили спикер Госдумы Вячеслав Володин и директор Росгвардии Виктор Золотов на закрытой встрече 20 ноября.

О встрече сообщила советник Володина Анастасия Кашеварова.

"Следующий этап - если нет нареканий в течении восьми лет, то срок перерегистрации увеличивается до 15 лет. Если 15 лет нет замечаний, то обсуждался вопрос отсутствия необходимости перерегистрации оружия", - пересказала она в телеграм-канале.

Медосмотр раз в пять лет будет обязательным, если у человека диагностируют психические отклонения, оружие будут изымать, добавила она.

Спикер поручил председателю думского комитета по безопасности Василию Пискареву и рабочей группе, созданной для анализа ситуации в этой области, подготовить соответствующие законопроекты.

Виктор Золотов Вячеслав Володин Василий Пискарев Госдума Росгвардия

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