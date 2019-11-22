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Якутская школьница погибла в ванной, заряжая телефон

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Начата проверка по факту смерти в ванной комнате 14-летней школьницы из Ленска, сообщает пресс-служба управления СК РФ по Якутии.

На теле девушки нашли повреждение, специалисты считают, что это скорее всего ожог от удара током. По информации следствия, в ванной находится подключенный к розетке удлинитель с деформированным зарядным устройством для телефона. Сам мобильный с оплавленным корпусом лежал на кромке ванны.

Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Якутия

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