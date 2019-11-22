В Красноярском крае автобус с пассажирами упал с моста на берег реки

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Пассажирский автобус в пятницу попал в ДТП на трассе в Енисейском районе Красноярского края.

В пресс-службе регионального главка МВД сообщили, что автобус съехал с моста на дороге Енисейск-Пировское и упал рядом с рекой Тюмениха. Четыре человека пострадали в результате происшествия, один в тяжелом состоянии, уточнил собеседник агентства.

По его словам, всего в автобусе находились 17 человек, включая водителя.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства происшествия.

По данным синоптиков, в настоящее время температура воздуха в районе происшествия - 20 градусов мороза.