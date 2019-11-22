В Мурманской области осуждены офицеры за аферу с дровами для военных частей

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Заозерский гарнизонный военный суд в Мурманской области вынес приговор пяти фигурантам уголовного дела о многомиллионной афере при поставке дров, сообщает пресс-служба СКР региона.

Фигурантами дела стали заместители командиров трех войсковых частей - начальники тыла полковник Евгений Бобошко, подполковник Роман Романов, майор Михаил Рамазанов, а также бывший гендиректор ООО "Группа компаний "Развитие" Яков Бабченко, региональный представитель АО "Мальтинский военный лесхоз" и представитель ООО "Промэнерго" Роман Щербатюк.

Они признаны виновными в пособничестве в мошенничестве, получении взятки в крупном и особо крупном размерах, мошенничестве в особо крупном размере.

Как установил суд, в 2015 году управление лесного хозяйства и природопользования Минобороны России заключило с АО "Мальтинский военный лесхоз" и ООО "Промэнерго" два госконтракта на переработку древесины в дрова и последующую их доставку по воинским частям. "Группа компаний "Развитие" была привлечена к фактическому исполнению этих госконтрактов.

Однако руководитель "Группы компаний "Развитие" Бабченко за взятки в размере 330 тыс. рублей и 250 тыс. рублей склонил полковника Бобошко и майора Рамазанова подписать фиктивные документы о якобы поставке в их войсковые части дров в объеме 7,6 тыс. куб. м.

После также за взятки в размере 950, 655 и 525 тыс. рублей Бабченко убедил этих военнослужащих и подполковника Романова по аналогичной схеме подписать фиктивные документы о поставке дров в объеме 4 тыс. куб.м.

В результате Щербатюк подписал фиктивные документы об исполнении контрактов, "на основании которых военное ведомство в последующем необоснованно перечислило за фактически невыполненные работы в общей сложности почти 24,5 млн рублей".

На стадии предварительного следствия одна из в/ч получила дрова на 805 тыс. рублей.

Также был наложен арест на автомобили и недвижимость фигурантов уголовного дела на общую сумму более 16 млн рублей.

Военный суд приговорил замкомандиров в/ч Бобошко, Рамазанова и Романова к 8, 7,5 и 5 годам лишения свободы. Экс-гендиректор "Группы компаний "Развитие" Бабченко получил 6 лет лишения свободы, региональный представитель "Мальтинского военного лесхоза" и "Промэнерго" Щербатюк - 4 года лишения свободы условно.

Кроме того, суд обязал осужденных в солидарном порядке возместить Минобороны более 23,5 млн рублей причиненного ущерба, в том числе путем обращения взыскания на арестованное имущество. Также в доход государства обращено более 2,1 млн рублей, полученных военнослужащими в качестве взяток.