В Коми арестовали экс-ректора УГТУ Николая Цхадая по подозрению в коррупции

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Сыктывкарский городской суд в пятницу на два месяца заключил под стражу бывшего ректора Ухтинского государственного технического университета (УГТУ, Коми) Николая Цхадая. В отношении него возбудили уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями, получения взятки и растраты в особо крупном размере.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда, удовлетворено ходатайство следствия об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Фигурант помещен в СИЗО на два месяца.

Как сообщалось, экс-ректора УГТУ задержали по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290, частью 3 статьи 285 и частью 4 статьи 160 УК РФ.

По версии следствия, в 2010 году вуз, возглавляемый фигурантом, учредил фирму. В 2013 году подозреваемый, действуя от имени единственного участника ООО и достоверно зная о хороших финансовых показателях его работы, принял решение продать 33% уставного капитала фирмы подконтрольным ему лицам по заведомо заниженной стоимости. В последующем часть прибыли юридического лица перешла подконтрольным лицам. В результате чего вузу был причинен ущерб на сумму более 11,7 млн рублей.

Кроме того, в 2012-2013 годах подозреваемый получил от гендиректора и акционера одного из юридических лиц, которое по договору с УГТУ выполняло строительные работы в интересах учреждения, взятку в сумме 8,5 млн рублей. Предполагалось, что за эти деньги обвиняемый будет принимать решения в интересах этого юридического лица. Они заключались в подписании актов выполненных работ, их приемке, своевременной оплате в рамках исполнения обязательств по договору.

Николай Цхадая возглавлял УГТУ с лета 1997 года по осень 2018 года. После ухода с поста его избрали президентом вуза.