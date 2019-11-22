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Биологи из Калининграда открыли способ сделать базилик полезнее

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Научные сотрудники Балтийского федерального университета имени Канта выяснили, как сделать базилик более полезным, сообщила пресс-служба университета. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Plants.

"Биологи университета проводили исследования о возможном повышении концентрации селена в листьях базилика. Однако селен - это микроэлемент, обладающий двойственным действием на живые организмы (...) Поэтому при обогащении растений селеном, очень важно подбирать оптимальные концентрации данного микроэлемента в зависимости от способа применения и вида растения", - пресс-служба цитирует сотрудника института живых систем Любовь Скрыпник.

По словам ученого, в результате исследований удалось подобрать оптимальный раствор микроэлемента селена, которым следует пользоваться при выращивании этого пряно-ароматического растения. Определены концентрации, при которых происходит увеличение содержания эфирных масел, гидроксикоричных кислот, суммы фенольных соединений и антиоксидантов в базилике.

В настоящее время многие овощи, в особенности салатные и пряные растения, культивируются гидропонным методом - это способ выращивания растений без почвы, при котором растение получает из раствора все необходимые питательные вещества в нужных количествах и точных пропорциях. Благодаря этому можно не только получать урожай круглый год, но и целенаправленно задавать и контролировать условия выращивания.

"Изменение условий выращивания растений, например, соотношения макро- и микроэлементов в питательной среде, является эффективным способом регуляции вторичного метаболизма растений, а, следовательно, и уровня в них биологически активных соединений. Полученные результаты могут быть использованы агропредприятиями, занимающимися выращиванием базилика, для получения более качественной, с точки зрения питательных свойств, продукции", - отметила Скрыпник.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Plants.

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