Аэропорт Благовещенска приостановил работу из-за обледенения ВПП

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Аэропорт в Благовещенске временно закрыт для приема и отправки самолетов из-за обледенения взлетно-посадочной полосы после аномального скачка температур, сообщает в субботу минтранс Амурской области.

"Из-за погодных условий, приведших к обледенению взлетно-посадочной полосы, аэропорт Благовещенск закрыт на прием и выпуск воздушных судов ориентировочно до 13:00 (7:00 мск). Аэродромная служба проводит весь комплекс работ для обеспечения безопасного приема самолетов", - говорится в сообщении.

Информация по состоянию рейсов отображается в онлайн табло на сайте аэропорта Благовещенск.

Ночью в центральных и южных районах Амурской области прошел дождь, в утренние часы образовалось опасное обледенение проезжей части. До улучшения погодных условий и стабилизации дорожной обстановки приостановлено межмуниципальное автобусное сообщение и движение школьных автобусов.

Дорожные службы еще ночью вывели более 100 единиц спецтехники на дороги, ведется посыпка дорог проезжей части реагентами.

По данным минтранса, сложная обстановка на дорогах будет сохраняться в течение еще ближайших суток.