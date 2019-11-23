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Пятеро погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Северной Осетии

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Легковой автомобиль "ВАЗ-2106" столкнулся с "КамАЗом" на автодороге Моздок-Прохладный в Северной Осетии, сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.

"В 00:01 поступила информация о том, что на 11 км автодороги Моздок-Прохладный произошло столкновение легкового автомобиля "ВАЗ-2106", в котором находилось пять человек, со встречным автомобилем "КамАЗ", - говорится в сообщении.

Прибывшие на место пожарные извлекли тела погибших 1993, 1998, 2000 и двоих 2001 годов рождения. Также уточняется, что все погибшие находились в легковом автомобиле.

Всего к ликвидации последствий аварии привлекался 21 человек и шесть единиц техники, от МЧС семеро и две единицы техники.

Северная Осетия Моздок

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