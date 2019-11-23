Поезд по маршруту Махачкала-Дербент-Баку запланировали запустить в 2020 году

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Дагестан планирует в 2020 году запустить скоростной пассажирский поезд по маршруту Махачкала-Дербент-Баку, заявил в субботу глава республики Владимир Васильев.

Дагестан движется в направлении развития экономического сотрудничества с Азербайджаном, отметил он в интервью порталу "Вестник Кавказа".

"Мы работаем над тем, чтобы региональные производители могли предложить азербайджанским партнерам те товары, которые были бы им интересны и выгодны. Так, наша экономика позволяет поставлять сельхозпродукты, и мы работаем над тем, чтобы расширить производство, - сказал Васильев. - Сейчас у нас есть целый ряд проектов, и мы надеемся, что сможем сбалансировано в интересах соседей поставлять их на внешний рынок".

По его словам, "в 2020 году мы ждем открытия скоростного поезда Баку-Дербент-Махачкала, Махачкала-Дербент-Баку".