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Двух провалившихся под лед рыбаков спасли в Тульской области

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - В Тульской области спасены двое местных жителей, отправившиеся на рыбалку и провалившиеся в реку из-за тонкого льда, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

По данным пресс-службы, их вытащили из реки Мизгея в Одоевском районе. "Несмотря на тонкий лед на водоеме, мужчины пришли порыбачить, отдалившись от берега. Лед не выдержал и один из них провалился в воду. Второй попытался его спасти, но сам оказался в воде", - рассказал собеседник агентства.

Спасателей вызвал еще один рыбак, находившийся на берегу.

Тульская область МЧС

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