В Чебаркуле дали тепло через шесть дней после аварии

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - В домах военного городка в Чебаркуле (Челябинская область), где с 17 ноября жители после аварии оставались без отопления, восстановлено теплоснабжение, сообщает в субботу пресс-служба главы региона.

"Тепло в дома уже подается (...) Сейчас постепенно начнет приходить отопление во все квартиры. Часть домов, школу и детский сад уже запустили", - приведены в пресс-релизе слова первого замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области Ивана Белавкина.

Авария на теплосетях в военном городке произошла 17 ноября. Без отопления остались почти 1,7 тыс. человек. Во всех подвалах домов, попавших под отключение, были установлены тепловые пушки, чтобы не допустить заморозки труб. В городе из-за аварии был введен режим "повышенной готовности".

Аварийно-восстановительные работы продолжались в круглосуточном режиме. Дополнительно у жилых домов, оставшихся без теплоснабжения, было организовано дежурство военнослужащих для оказания помощи жильцам.

На месте продолжают работать 28 аварийных бригад Минобороны и гражданских организаций до полной нормализации ситуации.