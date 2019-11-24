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Жители Курильских островов ощутили землетрясение

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Тихом океане возле Южных Курил, его ощутили местные жители, пострадавших и разрушений нет.

"Землетрясение произошло в ночь на воскресенье. Эпицентр находился 124 км восточнее Южно-Курильска (остров Кунашир). Магнитуда 5,6", - сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение силой 3-4 балла ощутили жители Малокурильского и Крабозаводского на острове Шикотан, 4 балла ощутили жители Южно-Курильска на острове Кунашир, 2-3 балла ощутили жители Курильска на острове Итуруп.

"Тревога цунами не объявлялась, никто не пострадал, разрушений нет", - отметили сейсмологи.

Курильские острова

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