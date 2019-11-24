30 человек заразились кишечной инфекцией в лицее Биробиджана

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Власти Еврейской автономной области (ЕАО) ввели карантин в лицее № 23 Биробиджана из-за вспышки кишечной инфекции.

"На основании рекомендаций управления Роспотребнадзора по ЕАО глава региона поручил прекратить занятия в лицее № 23 с 24 по 30 ноября", - сообщила пресс-служба правительства ЕАО.

Отмечается, что руководство лицея организует для учащихся дистанционное обучение.

Как сообщалось, в пятницу около 30 учащихся лицея № 23 Биробиджана не смогли выйти на занятия из-за кишечной инфекции. Четверо учеников госпитализированы. Прокуратура начала проверку.