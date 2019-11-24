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Два теплохода горели ночью в астраханских доках

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Пожарные подразделения в Трусовском районе Астрахани ликвидировали возгорание, возникшее воскресной ночью на двух речных теплоходах, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

"Пожар начался на одном из теплоходов в 02:44 (01:44 мск). В 04:17 (03:17 мск) объявлен вызов №2, загорание двух речных теплоходов, находящихся в отстое на общей площади 400 кв. м", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ликвидация открытого горения завершилась в 05 час. 03 мин.

На тушение привлекалось 60 человек и 16 единиц техники.

Астрахань

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