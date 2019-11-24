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Свыше 20 междугородних рейсов отменены в Приморье из-за непогоды

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Снегопад начался в Приморье в ночь на воскресенье, автовокзал и аэропорт во Владивостоке отменили местные междугородние рейсы.

20 междугородних рейсов из Владивостока отменены в воскресенье, сообщается на сайте автовокзала.

По информации электронного табло аэропорта Владивосток, отменены местные рейсы в Дальнегорск, Терней и Преображение.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Примгидромета, в ночь на воскресенье в Приморье прошли осадки от 2 до 17 мм. Небольшой и умеренный снегопад идет почти на всей территории края.

Во Владивостоке за ночь выпало 4-5 мм. Утром дождь перешел в снег, который сохранится до вечера воскресенья.

Приморье

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