Священные реликвии пророка Мухаммеда впервые привезли в Ингушетию из Дагестана

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Более десятка реликвий, принадлежавших самому почитаемому мусульманами пророку Мухаммеду, привезли в одну из мечетей в городе Сунжа (Ингушетия) на вертолете из Дагестана, передает корреспондент агентства "Интерфакс".

Вертолет приземлился прямо на площадке перед исламским храмом. На месте находятся сотрудники полиции, которые обеспечивают общественный порядок и безопасность. Посмотреть на реликвии пришли представители органов государственной и муниципальной власти, Миннаца, духовенства, имамы мечетей, сотни людей из разных населенных пунктов республики, многие с семьями, детьми.

В течение трех дней впервые будет проходить выставка священных реликвий пророка. Выставка пройдет до 28 ноября, на ней будет представлено 11 реликвий, принадлежавших пророку Мухаммеду, членам его семьи и сподвижникам.

Каждый желающий сможет увидеть волос и чашу посланца, кувшин его дочери Фатимы, фляжку и кольчугу сподвижников пророка Билаля и Халида бин Валида, кисву (материал) и ключи от священной Каабы в Саудовской Аравии и другие ценные предметы.

Как сообщили агентству "Интерфакс" в министерстве по внешним связям, национальной политике, печати и информации региона, в понедельник к 25-летию исламского института Ингушетии в республике пройдет международная научно-практическая конференция, на которой планируется обсудить роль высшего образования в развитии исламского образования в России, ценности ислама как основы духовно-нравственного развития молодежи, усиление патриотического воспитания и формирования гражданской идентичности у студентов мусульманских учебных заведений. Организаторами конференции выступают исламский институт Сунжи, совет по исламскому образованию при содействии Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования.