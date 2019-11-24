Потушен крупный пожар в ресторане в Сургуте

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали открытое горение кровли ресторана в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ), сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

"Ликвидация открытого горения в 00:01 (22:01 по Москве)", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, в результате пожара произошло обрушение деревянной кровли.

Он также добавил, что в двухэтажном кирпичном здании кроме ресторана находится магазин и станция техобслуживания.

"Один пострадавший, по предварительным данным, отравился угарным газом", - отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что вечером 24 ноября на площади 3600 кв. метров загорелась кровля ресторана в Сургуте. Из здания было эвакуировано 60 человек, есть один пострадавший.

В тушении пожара было задействовано 36 человек и 13 единиц техники.