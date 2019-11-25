Почти каждый десятый россиянин намерен остаться бездетным

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Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Более четверти россиян (27%) планирует иметь одного ребенка, более половины граждан репродуктивного возраста (55%) собираются иметь двух и более детей, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

Исследование проводилось среди женщин репродуктивного возраста младше 45 лет и мужчин младше 55 лет.

Оно показало, что 9% россиян собираются остаться бездетными.

7% участников опроса затруднились определиться с тем, сколько детей намерены иметь.

По данным "Левада-центра", мужчины чаще, чем женщины, указывают на то, что при наличии всех необходимых условий хотели бы иметь пять и более детей - 11% против 7% соответственно.

Опрос проведен 24 - 30 октября 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.