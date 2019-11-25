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Семеро кадетов отравились в Туве

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту отравления семерых кадетов в возрасте от 13 до 15 лет, госпитализированных в инфекционную больницу Кызыла, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Туве в понедельник.

По данным ведомства, 22 ноября в инфекционную больницу Кызыла доставили семерых воспитанников Республиканской школы-интерната "Тувинский кадетский корпус" в возрасте от 13 до 15 лет с признаками отравления. Проверка организована по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

"По версии следствия, 22 ноября после ужина несколько воспитанников школы-интерната почувствовали недомогание, после чего семеро детей были госпитализированы в инфекционную больницу. По предварительным данным состояние детей оценивается как средней тяжести, их здоровью ничего не угрожает", - говорится в релизе.

Следователями с сотрудниками Роспотребнадзора осмотрено столовое помещение и пищеблок школы-интерната, изъяты документация, образцы пищевых продуктов и питьевой воды для дальнейшего направления на химическое, микробиологическое и иные виды исследований для установления источника и причин отравления.

Тува

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