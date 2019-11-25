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Пять человек погибли из-за ДТП с двумя автомобилями в Приамурье

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Автоавария в Амурской области с участием внедорожника и легкового автомобиля унесла жизни пяти человек, сообщили агентству "Интерфакс" в региональном УМВД.

"В понедельник около полудня на автодороге в Белогорском районе столкнулись Toyota Land Cruiser Prado и Toyota Carina. По предварительным данным, пять человек погибли, двое пострадали", - сообщил собеседник агентства.

Как сообщалось, в Приамурье наблюдается сложная ледовая обстановка, после аномального скачка температур. В ночь на субботу в центральных и южных районах выпал дождь, затем резко похолодало. Гололед усложнил обстановку на трассах.

Приамурье

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