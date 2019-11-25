Поиск

402 человека обратились в травмпункт за три дня из-за гололеда в Благовещенске

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - После аномального скачка температур, ставшего причиной гололеда на улицах Благовещенска Амурской области, поток людей в травмпункт увеличился почти в два раза, сообщает Минздрав области.

"За три дня в Благовещенске значительно возросло число граждан, получивших травмы при падении на улице. С 22 по 24 ноября за помощью к специалистам травмпункта обратились 402 человека (из них 45 детей). Большинство из них получили ушибы, растяжения, переломы при падении на скользких участках тротуаров", - отметили в Минздраве Приамурья.

За аналогичный период прошлой недели, с 15 по 17 ноября, в травмпункт обратились 203 человек, в том числе 16 детей.

По словам исполняющего обязанности заведующего амбулаторно-поликлиническим отделением травматологии и ортопедии городской больницы Анатолия Епифанцева, что большинство травм в прошедшие выходные - специфичны для сложившейся обстановки: это переломы лучевой кости, ушибы грудной клетки, переломы ребер, растяжения и переломы лодыжек.

Он добавил, что восемь человек с сотрясениями и переломами бедра были госпитализированы для лечения в стационаре.

Вечером в пятницу и в ночь на субботу в Приамурье держались плюсовые температуры, в центральном и южном районах шел дождь, а утром в субботу резко похолодало. Из-за аномального перепада температуры на дорогах и тротуарах образовалась ледовая корка.

Благовещенск

Новости

В Думу внесут законопроект, обязывающий росгвардейцев представляться

Минюст попросил Верховный суд приостановить деятельность "Гражданской инициативы"

Минюст попросил Верховный суд приостановить деятельность "Гражданской инициативы"

Правительство утвердило повышение утильсбора на машины с 2020 года

Пожарные остановили распространение огня на шахте в Коми

РусГидро ввела в эксплуатацию Сахалинскую ГРЭС-2

В МИД КНР напомнили, что Гонконг принадлежит Китаю несмотря на результаты выборов

Почти каждый десятый россиянин намерен остаться бездетным

Почти каждый десятый россиянин намерен остаться бездетным

Один из пропавших в Коми при задымлении на шахте горняков поднят живым

МЧС подтвердило потерю связи с тремя горняками на шахте в Коми

В Коми пропали трое горняков

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');