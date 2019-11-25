Пьяный депутат в Марий Эл насмерть сбил на машине подростка

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Депутат одного из сельских поселений Марий Эл насмерть сбил подростка в Волжском районе республики, сообщает СКР по региону.

В ведомстве сообщили, что ЧП произошло вечером 19 ноября в селе Сотнур: нетрезвый депутат превысил скорость и, не справившись с управлением, выехал на обочину. В результате машина сбила 16-летнего подростка, который скончался на месте.

Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движение, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения!. Депутату предъявлено обвинение, он арестован.

Фамилия депутата в сообщении ведомства не приводится.