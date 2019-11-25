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В Москве и под Челябинском одновременно задержали 4 подозреваемых в терроризме

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Четверо подозреваемых в террористической деятельности задержаны сотрудниками правоохранительных органов в Челябинской области и Москве, сообщает в понедельник пресс-служба регионального ГУ МВД РФ.

Как отмечается в сообщении, задержанные подозреваются "в содействии и участии в террористической организации". Среди задержанных - 24-летний житель Челябинска. Следственные органы ФСБ по Центральному военному округу завели на молодого человека уголовное дело по ч.1.1 ст.205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).

По информации пресс-службы, челябинец является приверженцем радикальных религиозных течений. "В ходе личного общения и через переписку в интернете он склонял граждан к участию в террористической организации на территории Сирии", - отмечает пресс-служба.

При обыске по месту жительства у него были обнаружены и изъяты патроны от пистолета Макарова и автомата Калашникова, а также запрещенная законодательством литература. Боеприпасы направлены на исследование, по результатам которого будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

По решению суда челябинец заключен под стражу. В отношении трех других мужчин, задержанных в Челябинске и Москве, вопрос об избрании меры пресечения пока не решен.

МВД Челябинская область Москва

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