Съезду "Яблока" предложили выбрать лидера партии из трех кандидатов

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Федеральный политкомитет "Яблока" предложил отчетно-перевыборному съезду рассмотреть три кандидатуры на пост председателя партии - нынешнего лидера Эмилии Слабуновой, ее заместителя Николая Рыбакова и главы псковского отделения партии Льва Шлосберга.

Съезд пройдет в Москве с 13 по 15 декабря.

Решение политкомитета носит только рекомендательный характер, объяснил пресс-секретарь "Яблока" Игорь Яковлев. В день съезда выдвинуть свои кандидатуры на пост председателя партии смогут все желающие. Председатель партии избирается на четыре года и не может занимать эту должность больше двух сроков.

Слабунова была избрана лидером партии в конце 2015 года. На пост председателя "Яблока" тогда также претендовали она, Рыбаков и Шлосберг. Рыбаков ранее заявил, что выдвинется на новые выборы. Слабунова обещала принять окончательное решение, когда "увидит всех претендентов на пост председателя". Шлосберг также говорил, что определится позже.

Со-основатель "Яблока" Григорий Явлинский руководил партией с 2002 по 2008 год. Источник "Интерфакса" в партии отмечал, что Явлинский не исключает для себя возвращение в лидеры партии, но для этого нужно изменить партийный устав и дождаться, когда Минюст утвердит внесенные изменения.