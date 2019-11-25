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Глава МФО "Содружество" получил 13 лет колонии за убийство вкладчика

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - На Кубани Темрюкский районный суд приговорил бывшего руководителя микрофинансовой организации к 13 годам колонии особого режима за жестокое убийство пожилого вкладчика. Об этом сообщила краевая прокуратура.

Осужденный - бывший председатель кредитно-потребительского кооператива "Содружество" Алексей Леонтьев. Его жертва - 91 летний пенсионер из поселка Сенной, в "Содружестве" он хранил сбережения.

Суд и следствие установили, что в декабре 2018 года Леонтьев приехал к пайщику и предложил заново подписать действующий договор, объяснив, что в документе нашли техническую ошибку. Пенсионер заподозрил обман и отказался. У них начался конфликт, и Леонтьев убил пайщика ударом молотка по голове, считает суд.

После этого подсудимый ножом и пилой расчленил тело, положил в полимерные пакеты, увез на своей машине и выбросил в разные мусорные контейнеры. Останки убитого не нашли. Леонтьев через некоторое время пришел в полицию и написал явку с повинной, напомнили в СК Кубани.

Краснодарский край СКР Темрюкский суд Содружество Алексей Леонтьев

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