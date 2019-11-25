11 сотрудников ижевского завода "Купол" попали в больницу с отравлением

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Более 30 сотрудников Ижевского электромеханического завода "Купол" (ИЭМЗ "Купол") обратились к врачам с симптомами пищевого отравления, сообщает пресс-служба предприятия в понедельник.

Из них 11 человек были госпитализированы в инфекционные отделения. После получения медпомощи состояние людей улучшилось.

Завод отмечает, что, по данным управления Роспотребнадзора по Удмуртии, причиной отравления стали норо- и ротовирусы, обнаруженные в приготовленной в заводской столовой пище. Работу столовой приостановили, была проведена обработка помещений пищеблока, оборудования и посуды, качество поставленных продуктов анализируется.

В пресс-службе завода заверили, что на ходе производственного процесса ситуация не отразится.

Ижевский электромеханический завод "Купол" входит в состав Концерна ВКО "Алмаз-Антей". Основная специализация предприятия - производство зенитных ракетных комплексов малой дальности "Тор-М2". Завод также изготавливает бортовую аппаратуру ракет класса "земля-воздух", ведет модернизацию ЗРК "Оса-АКМ" и "Тор-М1", оказывает сервисные услуги.